Hugo Omar Curto

Nació en Zavalía, partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1938. Conocido como uno de los principales "Barones del Conurbano" fue intendente del Partido de Tres de Febrero desde 1991 hasta 2015.

Su infancia en un hogar humilde lo encontró trabajando desde los 12 años. En su juventud logró trasladarse con su familia a Villa Bosch donde la actividad industrial le permitió acceder a un trabajo en relación de dependencia; primero en la empresa Leasel y luego en FIAT donde llegó a representar a los trabajadores iniciando su actividad gremial.

Fue Tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en 1983, integrante de la CGT y de las 62 Organizaciones Peronistas en su región y a nivel nacional durante la Dictadura Militar. En 1983 logró presidir el Partido Justicialista de su distrito. Fue diputado nacional durante el período 1987 - 1991 ocupando la vicepresidencia del bloque.

Desde el término de ese mandato accedió consecutivamente al cargo de Jefe Comunal de Tres de Febrero en 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011.

En las elecciones 2011 integrando las listas de Cristina Fernández de Kirchner se impuso con el 45,18% sobre Fernando Ramos del FAP (12,97%).

En 2015 perdió la jefatura del distrito por primera vez ante Diego Valenzuela, de Cambiemos. En las elecciones 2019 apoya la lista de Juan Debandi para la intendencia.

En marzo de 2022, en las elecciones internas del PJ, el camportista Debandi dio por cerrado un ciclo en el PJ de Tres de Febrero al obtener la presidencia frente a la lista apoyada por Curto.