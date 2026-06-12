Humberto Zúccaro

Nació en Pilar, Buenos Aires, el 27 de octubre de 1956. Es Médico, se recibió a los 22 años. Asegura que de su madre heredó el compromiso que siempre profesó por su trabajo de enfermera. Fue intendente de Pilar desde 2003 a 2015.

Asumió su cargo el día 10 de diciembre de 2003, luego de sacar una ventaja de más de 20.000 votos por sobre el Partido Localista Recrear del Pilar.

En 2007 se presenta nuevamente a la Intendencia, ganando con el 56,57% de los votos a su favor.

En 2011 vuelve a arrasar con mejor resultado aún. Fue un 59,31% contra el 10,05% del postulante de la Udeso Martignone.

En 2015 intentó un nuevo mandato, pero cayó derrotado ante Nicolás Ducoté, de Cambiemos.