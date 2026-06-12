Nicolás Ducoté

Nació en Buenos Aires el 17 de Septiembre de 1970. Es Magister en Políticas Públicas (Universidad de Harvard) y Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad de San Andrés). Trabajó en varias ONG´s y es cofundador de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). Casado con la periodista Laura Zommer.

Fue funcionario del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Subsecretario de Asuntos Políticos (2011-2013). También fue Director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) entre 1999 y 2000, Gerente General de la Fundación Gobierno y Sociedad (1998–1999), Asesor para América del Sur del Foro Económico Mundial (1997–2005) y Miembro fundador del CISV Internacional.

Ocupó una banca en el Concejo Deliberante por el PRO (2013 a 2015) y fue elegido como Jefe Comunal de Pilar en el 2015, por un 46,58 % de los votos.

En 2019 perdió la reelección contra Federico Achával del Frente de Todos por 46,59% a 45,19%.