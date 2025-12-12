Ignacio Fernando Mateucci

Nació el 28 de enero de 1981. Se desempeña como abogado, en un estudio jurídico del partido de San Nicolás.

En 2009, 2013 y 2017 integró las listas que se referenciaron en los Passaglia, en sus diferentes pasos por Unión PRO, Frente para la Victoria y Cambiemos. Fue secretario legislativo en el Concejo Deliberante.

A partir de 2013 fue Secretario de Gobierno, primero del intendente Ismael Passaglia y luego de su hijo, Manuel Passaglia.

En 2017, tras retornar al Concejo Deliberante, fue elegido presidente del cuerpo. Además, ese año fue designado Delegado Administrador de la Delegación Portuaria Paraná Inferior.

En 2020 vuelve al Ejecutivo de San Nicolás como Secretario de Producción municipal.

En las elecciones 2021, participó como candidato a diputado bonaerense por la Segunda sección electoral, en la lista de Juntos, pero quedó como suplente.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a diputado por la Segunda sección electoral, representando a la lista de Hechos, espacio liderado por Manuel Passaglia, y resultó electo.