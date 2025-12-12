Manuel Passaglia

Nació en San Nicolás, el 3 de septiembre de 1987. Contador Público Nacional, recibido en la Universidad Católica Argentina.

Fue Secretario Privado (2011/2015), durante la intendencia de Ismael Passaglia, su padre. Tuvo a su cargo el desarrollo de las áreas de Cultura, Deportes, el Parque Industrial Norte y la coordinación de las acciones de gobierno de las distintas Secretarías.

En 2015 fue electo Concejal, cargo que desempeñó hasta mayo de 2017. Sucede en el cargo de intendente en forma interina a su padre, quien aceptó la propuesta de quedar al frente del Instituto de Vivienda Provincial.

Su asunción es avalada por la Ley Orgánica y tras ser aprobada en el Concejo, Passaglia queda a cargo del interinato al frente del Ejecutivo local hasta 2019, año electoral.

En 2019 se presentó a la elección a intendente en representación de Juntos por el Cambio y ganó con el 55,40% de los votos contra 35,86% del candidato del Frente de Todos, Cecilia Comerio.

En las elecciones bonaerenses 2025, se postuló como candidato a diputado por la segunda sección electoral, representando a Hechos, su propio espacio político, y resultó electo tras obtener el tercer lugar.