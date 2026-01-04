Jorge Alberto Gaute

Jorge Gaute es médico pediatra. Fue director del Hospital Municipal de Alberti y secretario de salud del municipio.

En 2023 fue electo concejal, en primer término, acompañando en la lista de Unión por la Patria al intendente Germán Lago.

Desde diciembre de 2025, asume como intendente interino de Alberti, en reemplazo de Lago, quien pidió licencia ya que resultó electo y asumió como senador de la provincia de Buenos Aires.