El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos inició la licitación de las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca.

El anuncio estuvo a cargo del Ministro Gabriel Katopodis, quien encabezó la reunión de trabajó junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez; y el director Provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, representantes del sector agropecuario e intendentes de los municipios de la cuenca.

Entre los intendentes de los municipios integrantes de la cuenca están María José Gentile (9 de Julio); Jorge Gaute (Alberti); Darío Golía (Chacabuco); Alberto Gelené (Las Flores); Sergio Barenghi (Bragado); Facundo Diz (Navarro); Ramiro Egüen (25 de Mayo). También asistieron los senadores provinciales, Germán Lago (Alberti) y Valeria Arata (Junín).

Las obras implican una inversión total estimada de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. El llamado a licitación se realizó el viernes 2 de enero y la fecha de apertura de sobres se efectuará el 26 de febrero.

“Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia de Buenos Aires va a financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos 30 años”, señaló Katopodis. Y agregó: “El Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente, fortalecer el desarrollo productivo bonaerense y planificar el territorio, por eso convocamos a esta mesa de trabajo a entidades agropecuarias, intendentes e intendentas de la Provincia para dar detalles de estas obras que vienen empujando”.

“Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave. Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, afirmó.

Trabajos

En las etapas 1 y 2 del Tramo V se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60,26 km, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, compuesta por la reconstrucción de 7 puentes (5 viales y 2 de ferrocarril). En la etapa 1, se contempla el puente Cardesales, el puente vial Warnes - Seguí y el ferroviario Warnes - Seguí; en la etapa 2, se ejecutarán los puentes viales Las Rosas RP 42, Ea. La Noria e Irala - Coliqueo, además del puente ferroviario Irala - Coliqueo.

En este tramo, las intervenciones apuntan a la recuperación de aproximadamente 400 mil hectáreas productivas, contemplando de manera integral la gestión ambiental necesaria para garantizar la conservación y permanencia de los humedales presentes en la zona.

El Tramo V se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95,38 km en total, organizado en tres etapas, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El proyecto integral está a cargo de la Provincia de Buenos Aires, se desarrolló íntegramente en la actual gestión del Ministerio, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, y permitirá triplicar la sección actual del río y aumentar su capacidad de conducción.

Una vez concluido el Tramo V, el 45% del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado habrá sido finalizado en la actual gestión de la Provincia de Buenos Aires, recuperándose 8 millones de hectáreas productivas, destacaron desde la cartera provincial.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, que abarca 531 km, cuenta con una superficie 170.000 km², posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba), representando el 55% del territorio provincial, y alcanza a 59 municipios y a una población de más de 1,5 millones de habitantes.