Juan Antonio Delfino

Nació en Suipacha, Buenos Aires, el 14 de marzo de 1958. Apodado "Tony", ocupa el cargo de Intendente Municipal por el Partido Justicialista desde el año 1991 de manera ininterrumpida hasta 2015. En 2007 lo votó el 37,76% de los sufragantes suipachenses.

En 2011 logró ratificar su cargo con el 40,42% encabezando la lista del Frente para la Victoria. Su contrincante, el radical Alejandro Federico, obtuvo el 36,10% representando a la Udeso.

En 2015 intentó renovar su mandato por séptima vez pero fue vencido en las elecciones generales por Federico, el candidato de Cambiemos.

En 2017 encabezó la lista de Unidad Ciudadana por la que resultó electo concejal. No obstante, fue vencido por Cambiemos.

En el marco de las elecciones internas del PJ de marzo de 2022, fue proclamado Presidente del espacio en Suipacha con una lista unificada.