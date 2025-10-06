Tras la renuncia de Espert, Grabois criticó a Milei: "Si estaba limpio y lo bajaste por una opereta sos cobarde y garca"
Luego de que el primer postulante a Diputado Nacional por la Provincia en representación de La Libertad Avanza se bajará, tras denuncias por vínculos con el narcotráfico, Juan Grabois, promotor de la acusación penal, cargó contra el Presidente, quien sostuvo que Espert declinó su candidatura a raíz de una "operación kirchnerista".
"Contala como quieras (Javier) Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad. Porque si (José Luis) Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora", lanzó Juan Grabois en redes sociales en respuesta a un posteo del Jefe de Estado en el que defendía al Diputado libertario.
“¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei? Me pregunto también, si no corresponde que sea candidato: ¿corresponde que sea presidente de la comisión de presupuesto? ¿corresponde que sea Diputado de la Nación? No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor”, lanzó el dirigente social.
“Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también”, concluyó Grabois.
