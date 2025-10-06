"Contala como quieras (Javier) Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad. Porque si (José Luis) Espert estaba limpio y lo bajaste por una ‘opereta’, sos cobarde y garca. Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora", lanzó Juan Grabois en redes sociales en respuesta a un posteo del Jefe de Estado en el que defendía al Diputado libertario.

“¿No será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei? Me pregunto también, si no corresponde que sea candidato: ¿corresponde que sea presidente de la comisión de presupuesto? ¿corresponde que sea Diputado de la Nación? No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor”, lanzó el dirigente social.

“Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también”, concluyó Grabois.

