Juan Manuel Cerezo

Militante de La Cámpora, oriundo de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cursa una Maestría en Gobierno Local, en la Universidad de Quilmes. Es profesor de historia en el Instituto Superior N°44 de su ciudad.

En los inicios de su participación en política, fue Secretario General de la Juventud Peronista. Fue jefe de la oficina de Anses, en General Las Heras, entre 2014 y 2016, y luego reincorporado entre 2020 y 2024. En el municipio, ejerció como Director de Juventud.

En las elecciones 2015 y 2021, fue electo concejal de Las Heras, en la lista del Frente de Todos. Fue reelecto para dicho cargo, en 2023, esta vez encabezando la lista de candidatos a concejales de Unión por la Patria, acompañando al intendente Javier Osuna.

Desde diciembre de 2025, asume como intendente interino de General Las Heras, en reemplazo de Osuna, quien fue designado como miembro del directorio del Banco de la provincia de Buenos Aires.