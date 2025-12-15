Leticia Inés Bontempo

Nació el 1 de abril de 1985. Es Licenciada en Ciencia Política, egresada de UBA, y magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Pertenece al PRO, y responde al sector que tiene como referente a Néstor Grindetti, exintendente de Lanús. Proviene de una familia con políticos ya que su padre es Hugo Bontempo, dirigente de la ex Ucedé actual Unión Liberal, y su hermana Patricia, fue concejal de Almirante Brown.

En el ámbito privado se desempeñó como analista económica en la Fundación Libertad y Progreso (ex consultora EXANTE – CIIMA – ESEADE). También fue analista de investigación técnica en la Fundación Pensar, "think tank" del PRO.

En la administración pública fue Gerente de ANSES – UDAI Burzaco, durante la gestión nacional de Cambiemos. También se desempeñó en la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2019 fue electa Concejal de Almirante Brown, por Juntos por el Cambio, y fue reelecta en 2023, por el mismo espacio.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a diputada por la Tercera sección electoral (sexto lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electa.