Néstor Grindetti

Nació en Lanús el 24 de febrero de 1955. Su profesión es actuario. Fue parte de Socma y Sideco dos empresas del Grupo Macri. Presidió la Fundación "Creer y crecer" vinculada al líder del PRO, Mauricio Macri.

Su primera postulación para la intendencia de Lanús fue en 2007, donde la lista Unión PRO que encabezaba quedó en cuarta posición (8,95%). Volvió a presentarse en 2011, y quedó segundo.

Fue Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015). Fue electo Intendente de Lanús con el 37,52% de los sufragios en el 2015. Sucedió a Darío Díaz Pérez tras ganarle al funcionario kirchnerista Julián Álvarez.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación de Juntos por el Cambio y obtuvo el 49,30% de los votos contra 44,01% del candidato del Frente de Todos, Edgardo Depetri.

En relación a su rol como dirigente del club Independiente de Avellaneda, el 2 de octubre de 2022 la lista 'Unidad Independiente' resultó ganadora de las elecciones en el Club y fue electo vicepresidente primero. En abril de 2023, por la renuncia de Fabián Doman a la presidencia, Grindetti se hace cargo de la titularidad de la institución de Avellaneda y pide licencia al cargo de intendente.

En las elecciones de 2023 fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, donde sacó el 26,61% de los votos, obteniendo el segundo lugar detrás del gobernador Axel Kicillof. Antes, en las PASO, había vencido en la interna de Juntos por el Cambio por estrecho margen a Diego Santilli.