Intendente
Lorena Ana María Espina
Quién es
Es Licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Fue designada directora de Epidemiología de la Municipalidad de José C. Paz, por el intendente Mario Ishii.
En las elecciones 2023 se presentó como candidata a concejal de José C. Paz en segundo término, en la lista de Unión por la Patria.
Desde diciembre de 2025, pese a no ser la primera en la línea de sucesión, asume como intendenta interina en reemplazo de Ishii, quien resultó electo senador de la provincia de Buenos Aires el mismo año.
Trayectoria política
Actualidad
José C. Paz
Unión por la Patria
Distancia a la plata92 Km
Cantidad de habitantes263.094
Superficie50 km²