Lorena Ana María Espina

Es Licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Fue designada directora de Epidemiología de la Municipalidad de José C. Paz, por el intendente Mario Ishii.

En las elecciones 2023 se presentó como candidata a concejal de José C. Paz en segundo término, en la lista de Unión por la Patria.

Desde diciembre de 2025, pese a no ser la primera en la línea de sucesión, asume como intendenta interina en reemplazo de Ishii, quien resultó electo senador de la provincia de Buenos Aires el mismo año.