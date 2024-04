Mario Alberto Ishii

Nació en José C. Paz el 22 de junio de 1959. Afiliado al Partido Justicialista, es intendente del Partido de José C. Paz, en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

Fue concejal de José C. Paz y Presidente del Concejo Deliberante desde febrero de 1995. Durante su gestión, se destacó en su lucha por la autonomía del distrito, que logró concretar el 10/12/1995. Electo por primera vez para el cargo de intendente en 1999, siendo reelecto de manera consecutiva en 2003 y 2007.

En los inicios de su carrera política, Ishii estuvo vinculado con el duhaldismo y luego se presentó a elecciones con la boleta de Aldo Rico, aunque pasó finalmente a las filas del kirchnerismo.

En 2009, tras la derrota de la lista de Néstor Kirchner en las elecciones Legislativas, se tomó licencia para, según dijo, “cazar traidores”, en referencia a un doble juego de intendentes peronistas con la alianza de Unión PRO que resultó vencedora ese año.

En 2011 respaldó la candidatura de su Secretario de Trabajo y Desarrollo Humano, Carlos Urquiaga y se postuló a gobernador de la provincia de Buenos Aires. No logró pasar de la instancia de las primarias dentro de las internas del Frente para la Victoria donde perdió por amplio margen con Daniel Osvaldo Scioli.

En las legislativas de 2013 ocupando el segundo lugar en la lista de candidatos a senadores provinciales accede a una banca por la primera sección electoral, representando al Frente para la Victoria.

En 2015 regresó a la Intendencia de José C. Paz ganando las elecciones generales por el Frente Para la Victoria.

En el 2019 se presentó a una nueva elección en representación del Frente de Todos y obtuvo el 59,84% de los votos contra 27,73% del candidato de Juntos por el Cambio, Ezequiel Pazos.

En julio de 2020 se conoció un video donde reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio. "Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos: tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, reconoció.

En 2023 fue reelecto intendente al obtener el 52,99% de los votos contra 24,18% del candidato de La Libertad Avanza, Oscar Pedro Abadie.