Lucía Portos

Nació en Pilar, Buenos Aires, el 21 de abril de 1986. Comienza su militancia en el 2009 a raíz del conflicto con el campo. Se incorpora a La Cámpora, siguiendo con fervor militante a Néstor y Cristina Kirchner. Oriunda de La Lonja y con militancia desarrollado en Del Viso, Portos logró un estrecho vínculo con quien fuese la máxima figura de la organización kirchnerista, Andrés Larroque y con el ex vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

En 2012, ocupando el primer lugar en la lista de suplentes de candidatos a diputados provinciales del FpV, asume en reemplazo del fallecido exintendente de Campana, Jorge Varela.

En 2015 es electa Diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente Para la Victoria representando la Primera Sección Electoral.

En diciembre de 2019 fue designada Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres bonaerense, secundando a la ministra Estela Díaz. Presentó la renuncia al cargo con efectos al 1° de abril de 2026. La reemplazó Sabrina Ayelén Cartabia.

En las elecciones bonaerenses 2025 fue electa concejal de Pilar, por Unión por la Patria. Desde diciembre del mismo año fue elegida por sus pares como presidenta del Concejo deliberante.