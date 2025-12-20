Luciano Emanuel Olivera

Es coordinador del partido La Libertad Avanza en el municipio de Malvinas Argentinas. Fue coordinador de Desarrollo Socio-productivo, en el Ministerio de Economía de la Nación.

En las elecciones 2023, Olivera fue parte de la lista de candidatos a diputados provinciales por La Libertad Avanza (quinto) en la primera sección electoral, pero no resultó electo.

En las elecciones 2025, fue candidato a Senador Provincial por la alianza La Libertad Avanza, en la Primera sección electoral, y resultó electo por la lista que lideró Diego Valenzuela y que él ocupó en tercer lugar.

(Foto: Senado PBA)