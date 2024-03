Nació en San Andrés de Giles, Buenos Aires, el 21 de junio de 1948. Luis Ghione se impuso en las elecciones de octubre de 2007 con el 35,32% de los votos sobre el Dr. Aldo Nascimbene (Acción Gilense) que obtuvo el 31,63.

En 2011 con un contundente 61% de los sufragios Ghione consiguió retener la intendencia. El candidato de la Udeso, Carlos Virgilio Ortega Guerra, quedó en segundo lugar con el 23%

En las elecciones legislativas de 2013 adhirió al proyecto del Frente Renovador y junto a otros intendentes bonaerenses pasó a las filas de Sergio Massa.

En febrero de 2014 aduciendo "problemas de salud" presentó formalmente su renuncia que fue rápidamente aprobada por el Concejo Deliberante. "Me voy ante la sensación que estoy haciendo lo que corresponde. No me queda más que agradecer a quienes compartieron conmigo desde del año 2003 hasta la fecha. Espero haber estado a la altura de las circunstancias"

En su lugar quedó el primer concejal y hombre de confianza de su gestión, Carlos Puglelli.