Luis Mariano Martin es oriundo de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz (Buenos Aires). Es Licenciado en Administración de Recursos Humanos (Universidad del Salvador).

Pertenece al Frente Renovador, pero su origen está en el vecinalismo, en el tradicional partido Defensa comunal. Fue Secretario de Coordinación General de la municipalidad y Director Administrativo del Hospital Municipal San José, entre enero de 2008 y marzo de 2010. Tras dejar en forma transitoria la función pública, se dedicó a la actividad privada.

En las elecciones 2023, se presenta como candidato a concejal de Exaltación de la Cruz, acompañando la lista de Diego Nanni por Unión por la Patria en primer lugar, y resultó electo.

En las elecciones bonaerenses 2025, Nanni se presenta como candidato a diputado provincial, resultó electo y asume su banca. Por lo tanto, de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades, Martín asume en su reemplazo como intendente de Exaltación de la Cruz, desde diciembre de 2025.