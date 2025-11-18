El traspaso ya se encuentra en marcha, con Luis Mariano Martín, primer concejal electo en el 2023, ocupando el rol de jefe comunal.

Diego Nanni deja la Intendencia tras 6 años en el cargo. Fue electo en 2019 y reelecto en 2023. En las últimas elecciones bonaerenses, se presentó como diputado provincial por Fuerza Patria, cargo para el que la segunda sección le dio la confianza de ser electo.

Con este cambio se abre una nueva etapa en el distrito, ya que la conducción del Ejecutivo pasa a manos de Martín quien ha sido concejal del Frente Renovador, Secretario de Coordinación General de la municipalidad, y Director Administrativo del Hospital Municipal San José entre enero de 2008 y marzo de 2010.

Nanni eligió despedirse públicamente a través de sus redes sociales. “Viví una historia de amor perfecta a la cual no le faltaron condimentos", comenzó diciendo el saliente jefe comunal.

Luis Mariano Martín junto a Nanni

"Pensar que, desde el arranque de este desafío asumido y deseado, todo fue tan difícil y complicado, y ahora estoy llegando al cierre de este capítulo en mi recorrido de la vida”, continuó.

En su mensaje, también dedicó un espacio especial al reconocimiento de quienes lo acompañaron durante estos años. “Quiero agradecer a todos mis compañeros de trabajo, agradecer profundamente a los vecinos de Exaltación de la Cruz y muy especialmente a mis amigos y familia. Gracias por acompañarme y bancarme, pero por sobre todo por compartir el amor y la entrega necesaria para aportar y seguir aportando nuestro granito de arena a la historia de nuestro pueblo”, señaló.

“Tengo muchísimas fotos con muchos de ustedes que reflejarían muy bien mis sentimientos en este momento, pero la que elegí es aquella que ilustra el día que firmé la candidatura a intendente para las elecciones del año 2019. Una foto y un momento de felicidad y orgullo por lo que vendría, y como si fuera ayer, hoy estoy igual de feliz, sin embargo, recalculando mi destino y con la sensación de haber cumplido”, concluyó.

Mientras Nanni inicia un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, en el distrito ya se trabaja para asegurar una continuidad ordenada bajo la conducción de Martín.