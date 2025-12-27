María Inés Laurini

Es maestra de escuela pública. Su militancia política empezó en la Juventud Peronista con la restauración democrática. Su padre, profesor Mario Laurini, fue candidato a Intendente de Azul en 1983.

Electa concejal de Azul por el peronismo, desde 2017 y reelecta en 2021. Fue dos años presidenta del Concejo Deliberante, primera mujer en ocupar ese cargo en Azul.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a senadora por la Séptima sección electoral (primer lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa, siendo dicha fuerza primera en la región con 38,27%.