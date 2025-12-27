La Noticia 1
Senador Provincial

Senador Provincial

María Inés Laurini

Quién es

Es maestra de escuela pública. Su militancia política empezó en la Juventud Peronista con la restauración democrática. Su padre, profesor Mario Laurini, fue candidato a Intendente de Azul en 1983.

Electa concejal de Azul por el peronismo, desde 2017 y reelecta en 2021. Fue dos años presidenta del Concejo Deliberante, primera mujer en ocupar ese cargo en Azul.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a senadora por la Séptima sección electoral (primer lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa, siendo dicha fuerza primera en la región con 38,27%.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Senador Provincial

    Buenos Aires

    Unión por la Patria

    38,27% de los votos