María Luisa González Estevarena

Nació el 6 de julio de 1956 en Coronel Pringles (provincia de Buenos Aires). Es abogada y escribana graduada de la UBA. Reside en la Ciudad de Buenos Aires donde desarrolló su carrera profesional y política. La apodan 'Marilú'.

Entre mayo de 2001 y enero de 2002 fue presidenta de la Casa de la Moneda, durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Se ha desempeñado como asesora legislativa y presidenta de Autopistas Urbanas (AUSA).

Accedió a su primer cargo electivo en 2017, cuando fue electa como legisladora en la Ciudad de Buenos Aires. En 2021 renovó su banca en 2021, siendo parte del bloque Vamos Juntos.

Respondía al sector PRO de Patricia Bullrich y en 2024 dio el salto a La Libertad Avanza, siguiendo los pasos de Bullrich.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo cuarto lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.