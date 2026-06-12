Mariano West

Nació el 8 de Abril de 1949 en Mar del Plata. Su carrera política comienza en el año 83, cuando se hace cargo de la Dirección de Tierras y Viviendas de la Municipalidad de Moreno.

De 1986 a 1988 desempeñó el cargo de Secretario de Bienestar Social de la Municipalidad de Moreno. De 1989 hasta 1991 fue Subsecretario de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires.

De 1991 a 1994 tuvo el cargo de Subsecretario de Organización Comunitaria de la provincia de Buenos Aires y en 1994 asumió como Diputado Nacional. En 1994 fue electo Convencional Constituyente de la Nación Argentina.

Entre 1995 y 1999 fue Intendente municipal del Partido de Moreno, cargo que extiende un período más, hasta el año 2003.

Entre 2002 y 2003 ejerció como Ministro de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia de Buenos Aires. De 2003 a 2005 fue Diputado provincial y luego Nacional electo en 2005 y reelecto en 2009.

En 2011 renunció a su banca como diputado nacional para regresar al sillón municipal y logra superar ampliamente a Alberto Assef, con el 47,78% contra el 14,60% del postulante del Frente Popular, sucediendo en el cargo a Andrés Arregui.

En las PASO 2015, cuando fue precandidato para continuar un mandato más, perdió en la interna contra el candidato de La Cámpora, Walter Festa, quien terminaría siendo intendente electo en las elecciones generales.