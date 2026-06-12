Walter Alejandro Festa

Nació en Moreno, el 5 de mayo de 1970. Hijo de una familia peronista, desde muy joven comenzó su militancia en el Partido Justicialista.

Fue candidato a concejal suplente en 2003 por el Frente para la Victoria. Luego devino en referente de La Cámpora en la comuna.

Fue Jefe de la Delegación (UDAI) de la Administración Nacional de Seguridad Social de la ciudad de Moreno, designado en 2010. Y en 2011 encabezó la lista de concejales siendo electo.

Se alzó con el triunfo en las elecciones 2015 a Jefe Comunal por el Frente para la Victoria venciendo al candidato de UNA, Aníbal Julio Aseff. Sucedió a Mariano West.

En enero de 2018, el Concejo Deliberante lo sancionó por vacacionar sin pedir autorización.

En 2019 se presentó como precandidato a intendente por el Frente de Todos, pero perdió la interna ante Mariel Fernández, entre otros postulantes.

Estuvo en pareja con Romina Uhrig, exdiputada nacional y exfuncionaria municipal, participante del reality "Gran Hermano 2022".