Quién es
Nació el 29 de noviembre de 1983. Abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Reemplazó a Santiago Carasatorre en la presidencia del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, tras su fallecimiento en 2020.
Antes se había desempeñado como Directora de Relaciones Institucionales del municipio y estuvo al frente de la secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde el intendente Martín Insaurralde la había designado poco después de su elección como concejal, ya que fue en segundo orden en la lista del Frente de Todos en 2019.
Fue presidenta del Club Defensores de Banfield, cargo que aún conserva. En 2009 había conformado una comisión para evitar la quiebra de club. Desde allí asumió la presidencia de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
En septiembre de 2021, el gobernador Axel Kicillof designa a Insaurralde como Jefe de Gabinete y Lesci asume como intendenta interina, la primera mujer en ocupar ese cargo en Lomas de Zamora.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Lomas de Zamora
Frente de Todos
2021
Intendente
Lomas de Zamora
Frente de Todos
Lomas de Zamora
Distancia a la plata54 Km
Cantidad de habitantes613.192
Superficie87,30 km²
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