Luego del escándalo y renuncia de Martín Insaurralde, el bloque de Juntos por el Cambio en Lomas de Zamora pide que se trate su destitución como intendente, ya que entienden que su licencia se cayó porque fue solicitada para asumir el cargo de jefe de Gabinete de la Provincia. “Si no hay una definición rápida de esto vamos a entrar en un limbo”, advirtieron.

“Suspendido como jefe de Gabinete, tiene que volver al municipio”, explicó el titular del bloque opositor, Gustavo Ganchegui, en diálogo con el programa radial Sin Retorno. Y agregó: “Las imágenes hablan por sí solas y han generado una gran indignación que terminaron en la renuncia de Insaurralde como jefe de Gabinete de Kicillof y después como candidato a primer concejal”.

“Y nosotros entendemos que todo eso, a la luz de los hechos, es insuficiente y por eso hemos presentado un proyecto para que se conforme en el Concejo Deliberante, una comisión investigadora, que es la figura que nos da la Ley Orgánica de Municipalidades, a fin de analizar la destitución del intendente de Lomas de Zamora, que estaba en uso de licencia y ahora, habiendo terminado su licencia, que es lo que nosotros entendemos, tiene que volver al municipio”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto presentado prospere en el recinto, el edil aseguró que si bien ingresó al Orden del Día y será tratado en la próxima sesión, no cuentan con la mayoría necesaria para conseguir su aprobación. “Se requiere la mayoría para poder ser tratado, y lamentablemente nosotros no la tenemos y no creo que el Frente de Todos tenga voluntad de tratar esto hasta que ellos tengan una definición política de cómo va a seguir”, se lamentó.

En ese contexto, Ganchegui, relató que no puede conocer la fecha de la próxima sesión ya que “antes sesionábamos cada 15 días, ahora cuando lo dictamina el presidente del Concejo”, debido a cambios en el Reglamento Interno del cuerpo. A sabiendas de que no cuentan con mayoría para convocar a una sesión especial, explicó que “quedamos ahí en un limbo esperando a que el presidente del consejo convoque alguna sesión”.

En cuanto a la situación del Ejecutivo municipal, a cargo interinamente de Marina Lesci, el concejal precisó que “el pedido y el motivo de la licencia es ser jefe de Gabinete, si no hay más motivo de licencia, tiene que volver a su cargo” y precisó que “el reingreso del intendente debería pasar por el Concejo y volver a aceptarse. Y ahí decidir, o asume, o pide licencia, o renuncia, pero algo tiene que hacer”.