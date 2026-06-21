Marisol Merquel, oriunda de Pigüé, nació el 15 de agosto de 1979. Es docente de nivel inicial. Comenzó su carrera política como militante de la Juventud Peronista de Pigüé. A la fecha fue vicepresidenta del Partido Justicialista de Pigüé, Congresal Provincial y Consejera Seccional del PJ bonaerense.

Su primera experiencia dentro de la gestión pública fue en la subsecretaría de Prevención de Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Luego, en el año 2013, fue secretaria de Cultura, Educación, Deporte, Turismo y Juventud del Municipio de Saavedra, gestionado por el Intendente Hugo Corvatta, cargo que ocupó hasta finales de ese año.

Accede a una banca como diputada provincial por el Frente para la Victoria, de la mano del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, ocupando el tercer lugar en la lista en las legislativas de 2013.

Fue reelecta en 2017 como diputada provincial de Sexta Sección electoral por Unidad Ciudadana. Además, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia durante el período 2017 – 2019.

Como legisladora presentó proyectos vinculados con las instituciones deportivas, culturales, sociales, educativas y de la salud. Además, impulsó iniciativas ligadas a los derechos de la mujer y, en conjunto con otros legisladores, logró interponer una medida para frenar los aumentos de las tarifas en 2016.

Es designada el 25 de agosto de 2021, a través del Decreto 557/2021, como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales tras la renuncia de Victoria Tolosa Paz.

Entre el 1° de enero de 2026 y el 1° de junio del mismo año ocupó un cargo de planta temporaria como personal de gabinete del Subsecretario de Coordinación y Control de la Gestión del Ministerio de Gobierno bonaerense.