Myriam Mongay

Es oriunda de Lezama, provincia de Buenos Aires, y profesora. Ocupó el rol de Inspectora Jefa distrital de educación. Mongay es asimismo un apellido vinculado al proceso de autonomía y a la política de Lezama, lograda en el año 2009.

Pertenece a la Unión Cívica Radical. Fue primera concejal electa de Lezama en 2023, por Juntos por el Cambio. Elegida por sus pares como presidenta del Concejo Deliberante.

Tras la renuncia de Arnaldo Harispe como intendente, asume el cargo desde el 2 de marzo de 2026. El reemplazo se produce de acuerdo a lo que indica la Ley orgánica de municipalidades.

Mongay es una dirigente cercana a Harispe y ya había quedado al frente del Ejecutivo en dos oportunidades de forma interina por licencias, en 2024 y desde enero de 2026 hasta su asunción definitiva. Además, es la primera mujer que desempeña el cargo de intendente en el distrito.