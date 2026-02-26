El jefe comunal radical había anunciado el pasado mes de noviembre que se alejaría de la conducción municipal, una “decisión personal”, según dijo después de diez años como intendente y ocho como delegado municipal.

En Lezama formalmente asumirá Myriam Mongay como intendente hasta diciembre de 2027. Fue presidenta del Concejo Deliberante de Lezama y ocupa hoy el cargo en forma interina desde el pasado 2 de enero, cuando Harispe extendió su licencia por vacaciones.

Desde la comuna informaron a la comunidad que Harispe entregó la renuncia al cargo de intendente, "a partir del lunes 2 de marzo de 2026, haciendo saber que su decisión se debe al acogimiento del beneficio jubilatorio”.

En un comunicado, desde el municipio sentenciaron: “La referida nota fue remitida al Honorable Concejo Deliberante con la solicitud de consideración mediante una sesión extraordinaria, a fin de garantizar la institucionalidad de la Municipalidad por razones de orden público”.

Cabe mencionar que el agrimensor Harispe asumió en el cargo en el año 2015 con la alianza Cambiemos, siendo reelegido en 2019 y 2023 con Juntos por el Cambio. Antes había sido concejal de Chascomús, en 1989, y funcionario en la Municipalidad de Pila. En 2003 asumió como delegado municipal de Lezama hasta 2011 e integró la comisión pro autonomía del distrito, finalmente lograda en 2009.

Su salida se da luego de la derrota del radicalismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, donde el peronismo quedó como primera fuerza en el Concejo Deliberante.