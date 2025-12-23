Natalia Quintana

Oriunda de Vedia, partido de Leandro N. Alem (provincia de Buenos Aires). Es licenciada en Trabajo Social. Pertenece a la Unión Cívica Radical.

En 2017 fue electa concejal de Alem, por Cambiemos, y en 2019 fue candidata a Intendente por Juntos por el Cambio, elecciones en la que cayó derrotada ante el peronista Carlos Ferraris.

En 2018, a propuesta del Poder Ejecutivo bonaerense, fue designada por la Legislatura como consejera en el Consejo General de Cultura y Educación, ámbito de participación plural y democrática, que cumple funciones de asesoramiento y de consulta al Director General de Cultura y Educación. Renovó dicho cargo en 2022.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a senadora por la Cuarta sección electoral (segundo lugar), representando a Somos Buenos Aires, y resultó electa, siendo dicha fuerza la tercera en la región con 19,91%.