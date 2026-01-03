Pese a que la política en la Legislatura se toma un descanso, en la oposición se avanzó en la creación de un nuevo bloque de cara al periodo de sesiones del nuevo año.

Natalia Quintana

La bancada lleva por nombre “Hechos-UCR Identidad”, conformada por tres miembros. El espacio tiene un acuerdo programático restringido al Senado. La aclaración bien vale ya que se trata de legisladores con orígenes bien diferenciados.

El bloque está integrado por María Emilia Subiza, referente de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia y legisladora por la Segunda Sección; Natalia Quintana, ex integrante del Consejo de Educación bonaerense y alfil del radical Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense; y Marcelo “Chuby” Leguizamón, exJuntos vinculado al ex intendente de La Plata, Julio Garro.

Cabe mencionar que Hechos tiene dos representantes en Diputados (Manuel Passaglia e Ignacio Mateucci). Por el momento no se conoce que el mismo acuerdo con el radicalismo de Fernández llegue a la cámara baja. Allí se dividió también la UCR, en dos bloques uno conformado por Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minaard, más cercano a Fernández, y el otro con Diego Garciarena, Matías Civale y Silvina Vaccarezza.

