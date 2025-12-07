Nicolás Trotta

Nació en Buenos Aires el 20 de enero de 1976. Se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano y se encuentra realizando su doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires.

Fue fundador del Centro de Innovación para los Trabajadores (CITRA), un centro de investigaciones, junto al CONICET y más de treinta organizaciones sindicales.

Ocupó diversos cargos en la administración pública: se desempeñó como director de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas de Empleo de la Legislatura porteña (2000-2002), secretario administrativo del Bloque Justicialista de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (2003), director de la Escuela Nacional de Gobierno (2004-2007), subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros entre diciembre de 2007 y agosto de 2009, fue asesor del bloque Nuevo Encuentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (2012-2015) y director titular de YPF (2015-2016).

En 2019 es designado Ministro de Educación de la Nación. En ese momento se desempeñaba como rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Fue reemplazado por Jaime Perczyk en septiembre de 2021 tras la derrota en las P.A.S.O. del Frente de Todos.

En noviembre de 2021, es nombrado Gerente de Relaciones Institucionales en la señal de TV Canal 9. A partir de marzo de 2022 asume como director general en el Centro para la Concertación y el Desarrollo, CCD, un "think tank" junto a otros funcionarios del Frente de Todos.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo quinto lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electo.