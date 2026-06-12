Noelia Rocío Correa

Quién es
Noelia Correa nació el 7 de enero de 1983 en Florida, Vicente López. Correa vive en el municipio desde los 4 años, está casada y tiene un hijo. Es compañera de militancia de Leonardo Nardini desde la adolescencia. “Empecé a militar a los 14 años con Leo -Nardini-, prácticamente al mismo tiempo”, contó. “Hacíamos mucho trabajo social, me encantaba ayudar a la gente. Ahí empecé a participar dentro de la juventud, hacíamos eventos y reuniones”, recordó.
También destaca el rol político del exsenador bonaerense, Luis Vivona. “Es nuestro conductor, nuestro mentor y nos enseñó a no bajar los brazos”, reconoce sobre el dirigente al que acompaña desde su cargo como concejal, hace más de 20 años.
A los 18 años ya era asesora en el Honorable Concejo Deliberante. Más tarde trabajó en la Secretaría de Vivienda. Luego se desempeñó como funcionaria de la Secretaría de Deporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde también estuvo Nardini.
En el 2016 asumió como secretaria de Servicios en reemplazo de Gerardo Quinteros que deja el puesto por un agravamiento en su diabetes. Entre los objetivos de esa función se destaca profundizar el trabajo sobre las Unidades Locales de Gestión (ULG), el bacheo, la limpieza, y la poda.
Fue candidata a concejal en primer término en la lista del Frente de Todos para las elecciones de 2019, donde resultó ser la lista más votada del Conurbano, con un histórico voto del 68%.
Asumió como intendenta interina de Malvinas Argentinas el 20 de septiembre del 2021 hasta 2023, en reemplazo de Nardini quien fuera designado como Ministro de Infraestructura de la Provincia.
Desde diciembre de 2023 se desempeña como Secretaria General del Municipio de Malvinas Argentinas.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Malvinas Argentinas
Frente de Todos
2021
Intendente
Malvinas Argentinas
Frente de Todos
Malvinas Argentinas
Distancia a la plata95 Km
Cantidad de habitantes321.833
Superficie63 km²
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