Oscar Brasca

Industrial nacido en Salto, Buenos Aires, el 15 de enero de 1951. Inicia su militancia en el Justicialismo desde su más temprana juventud, convirtiéndose en un claro referente en la localidad de Inés Indart, desde el retorno democrático de 1983.

Fue Delegado Municipal en Inés Indart: (1987-1991; 1991-1995), Concejal Municipal (1995-1999; 1999-2003 y 2007-2009).

Es Intendente Interino durante las licencias y/o vacaciones de los entonces intendentes Ricardo Alessandro (1999-2003) y Victorio Migliaro (2007-2009).

Sin embargo, en junio de 2009 el intendente Migliaro presenta la renuncia tras la derrota del peronismo en las elecciones Legislativas. Por ello Brasco se transformó en intendente con mandato hasta diciembre de 2011.

En 2011 Brasca consiguió un amplio triunfo con más del 53% de los votos. Su competidor más inmediato fue Carlos Pérez Di Paola, del Frente Popular que no llegó al 20%.