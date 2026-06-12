Oscar Luciani

Nació en Luján, Buenos Aires, el 14 de febrero de 1971. Es un vecinalista de origen radical. Se impuso en las Elecciones Generales del 24 de octubre de 2011 para suceder en el cargo a Graciela Rosso.

La victoria fue para el candidato de UDESO por un reñido 45,93% a 42,76%. Oscar Prince, el segundo, había derrotado en las internas del FpV en las Elecciones Primarias a Graciela Rosso.

En las Paso 2015 encabezó la lista 1 A amarillo del frente Cambiemos y quedó en primer lugar lugar como representante de ese sector para las elecciones de Octubre.

En octubre de 2015 ganó las elecciones generales por el Frente Cambiemos con el 44,57 de los votos y tendrá un nuevo mandato como Jefe Comunal.

En 2019 no se presentó como candidato a intendente.