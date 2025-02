Luego de un proceso judicial que se extendió por seis años, la Cámara de Apelación y Garantías resolvió por unanimidad la absolución de Nicolás Quarenta, un exconcejal de Luján que había sido acusado utilizar un vehículo destinado al municipio. Según los registros del caso, la denuncia se inició durante la gestión vecinalista de ese entonces y tomó estado público a través de diferentes medios de prensa que apuntaron directamente contra el dirigente del PRO.

Además, la Justicia resolvió su sobreseimiento en la causa de retención indebida del vehículo, una investigación que se había iniciado en forma paralela y que también quedó sin efecto.

Quarenta manifestó su posición tras el fallo judicial: “Tuvieron que pasar seis años luego de esta denuncia para que este fallo pusiera las cosas en su lugar". Me considero una víctima de la casta política, lo que me hicieron son prácticas de la vieja política que hoy se intenta erradicar. Cuando fui blanco de este ataque, decidí no ser candidato en las elecciones de ese año”, reveló en declaraciones publicadas en el medio diariogranargentina.

En el momento de la denuncia, Quarenta era presidente del Concejo Deliberante de Luján y una de las principales figuras del PRO en la ciudad. Su nombre era mencionado como un posible sucesor de Oscar Luciani en la intendencia. Sin embargo, en medio del escándalo judicial y mediático, su espacio político perdió terreno en las elecciones de 2019, a pesar de que en Luján Mauricio Macri y María Eugenia Vidal lograron imponerse a nivel nacional y provincial.

El exconcejal señaló que la acusación en su contra tuvo un impacto en su carrera política y en su vida personal. “Espero que este fallo ayude a dejar atrás las formas conurbanas de hacer política, que intentan eliminar al otro de manera artera, destruyendo familias y lazos de años con el único fin de perpetuarse en cargos o posiciones de poder, que creen que son derechos adquiridos”, afirmó.

Quarenta comenzó su carrera política en 2013, con la intención de impulsar un cambio en la gestión local. Tras este proceso, manifestó que vuelve a sentir esperanzas sobre el rumbo de la política en Luján y remarcó la importancia de que la Justicia actúe con independencia ante este tipo de denuncias.