Raúl Alfredo Othacehé

Abogado. Nació el 9 de febrero de 1946. Desde el 9 de diciembre de 1991 asumió como intendente del partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires. De filiación peronista, perteneció al Frente para la Victoria (FPV).

En 1999, fue designado Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Carlos Ruckauf. Ésta fue la única interrupción –por licencia– a su gestión al frente de Merlo, que se prolongó desde diciembre de 1999 a diciembre de 2001.

Intendente por casi dos décadas, Othacehé perteneció al grupo de intendentes conocidos como los "Barones del Conurbano" y ha sido denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos por persecución y hostigamiento contra opositores políticos. Por tales hechos, en 2010, fue investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.

En las elecciones de 2007, sacó el 44,15% de los votos.

En 2011 logró otra clara victoria con el 47,97% de los votos, relegando a Gustavo Menéndez del Frente Popular al segundo puesto con 12,70%.

En febrero de 2014 rompió con el kirchnerismo y pasó a integrar las filas de Sergio Massa dentro del Frente Renovador. Cuando vuelve al FpV, enfrenta nuevamente a Menéndez en 2015 y cae derrotado lo que puso fin a su permanencia al frente del municipio.

En las elecciones 2023 se presenta como candidato a intendente por la agrupación local "Crecer Merlo". En las PASO obtuvo el 11,31% y en las Generales el 10,13%. En las elecciones legislativas bonaerenses 2025 impulsa a su esposa y exdiputada nacional, Mónica Arnaldi, como candidata a concejal.