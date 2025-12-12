Romina Barreiro

Romina Melisa Barreiro es militante de la agrupación La Eva Perón, con asiento en el municipio de Avellaneda, y responde políticamente a Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra.

Fue subsecretaria y luego secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Avellaneda, desde el 2019 hasta 2025.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidata a diputada por la Tercera sección electoral (noveno lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa.