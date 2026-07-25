Ada María Magdalena Sierra es oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nació el 25 de junio de 1966. Desde joven comenzó la actividad política dentro del Partido Justicialista cuando estudiaba Derecho, carrera que no finalizó y se mudó a Arquitectura. Junto a su compañero y esposo Jorge Ferraresi -Intendente de Avellaneda-, comenzaron a dar forma a la “Agrupación Eva Perón” en los inicios de los años 2000.

Fue Concejal del distrito y funcionaria municipal en varios cargos:

En 1993 ocupó la Dirección de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Avellaneda.

En 1995 pasó a la Dirección de Planeamiento y luego a la de Arquitectura.

En 2003 fue Directora de Recursos y Vía Publica dependiente de la Subsecretaria de Planificación.

Del 2007 al 2009 ocupó la Dirección de Arquitectura.

Del 2009 y hasta el 2013 fue Subsecretaria de Planificación municipal.

Fue Concejal por el FPV desde el 2013.

Además, en diciembre del 2014, es designada titular de la Delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En el 2015 fue electa Senadora provincial por el Frente Para la Victoria. Desde ese año es Presidenta del Observatorio Social de Políticas Públicas del Municipio (ad honorem) desde donde se coordinan distintas áreas del gobierno local que desarrollan políticas sociales.

En el 2017 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (Unidad Ciudadana). Renunció en febrero de 2021 para asumir como Jefa de Gabinete de la municipalidad de Avellaneda. La reemplazó Carlos Ortega, secretario general de Secasfpi (trabajadores de ANSeS).

En las elecciones 2023 es primera candidata a concejal de Unión por la Patria, acompañando a Ferraresi. En julio de 2026, Ferraresi presenta la renuncia y asume como intendente hasta completar el mandato, en diciembre de 2027.