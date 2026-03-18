Roxana Alejandra López

Nació el 9 de octubre de 1980 en San Isidro. Reside en Don Torcuato, Tigre. Es Licenciada en Psicología, recibida de la Universidad de Buenos Aires. Pertenece a la agrupación La Cámpora. Orienta su militancia a la política social y territorial en el distrito.

Fue concejal entre 2013 y 2017 en el Concejo Deliberante de Tigre. Accede a un segundo periodo (2017-2021) por el Bloque Unidad Ciudadana pero renuncia para asumir como Secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del municipio local.

En 2019 accede a una banca en la legislatura bonaerense como Diputada Provincial por la primera sección electoral en representación del Frente de Todos. Fue designada presidente de la Comisión de Salud Pública.

En las elecciones bonaerenses 2025, es candidata a senadora provincial (sexto lugar) representando a la primera sección electoral en la lista de Fuerza Patria. Si bien no resultó electa, quedó como primera suplente.

En el marco de la sesión preparatoria del 26 de febrero de 2026, asume como senadora de la Provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Gabriel Katopodis quien pidió licencia para seguir en el cargo de ministro de Infraestructura provincial.