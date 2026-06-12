Stella Maris Giroldi

Nació en Campana, Buenos Aires, el 10 de octubre de 1951. Ex Diputada provincial por la primera sección, representando al PJ (1999/2003; y 2003/2007). Fue esposa del exministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Jorge Varela.

En el 2007 se convirtió en la primera mujer Intendente de Campana, luego de ganarle ampliamente a Carlos Cazador. Se alzó con 44,19% de los votos.

En octubre de 2011 logró la reelección. La candidata del FPV alcanzó el 58,16% y volvió a ganarle al postulante de la Udeso Carlos Cazador, quien obtuvo el 19,96%.

En las elecciones 2015 intentó un tercer mandato, pero fue derrotada por Sebastián Abella, de Cambiemos.

Electa en 2019 concejal por el Frente de Todos.