Stella Maris Giroldi

Quién es
Nació en Campana, Buenos Aires, el 10 de octubre de 1951. Ex Diputada provincial por la primera sección, representando al PJ (1999/2003; y 2003/2007). Fue esposa del exministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Jorge Varela.
En el 2007 se convirtió en la primera mujer Intendente de Campana, luego de ganarle ampliamente a Carlos Cazador. Se alzó con 44,19% de los votos.
En octubre de 2011 logró la reelección. La candidata del FPV alcanzó el 58,16% y volvió a ganarle al postulante de la Udeso Carlos Cazador, quien obtuvo el 19,96%.
En las elecciones 2015 intentó un tercer mandato, pero fue derrotada por Sebastián Abella, de Cambiemos.
Electa en 2019 concejal por el Frente de Todos.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Campana
Frente para la Victoria
2011
Intendente
Campana
Frente para la Victoria
58,16% de los votos
2007
Intendente
Campana
Frente para la Victoria
44,19% de los votos
Campana
Distancia a la plata154 Km
Cantidad de habitantes94.333
Superficie954,54 Km2