Walter Ariel Santalla

Nació en la ciudad de Ramallo, Buenos Aires, el 9 de mayo de 1962. Es elegido por primera vez para conducir el Partido de Ramallo en el año 2003 y cuatro años más tarde, con el 43,97% de los sufragios a su favor, renueva mandato.

De origen radical y militante activo de la juventud en 1983, en el 2005 comenzó su acercamiento a la transversalidad propuesta por Néstor Kirchner, acompañando sus listas. Por la región en la que desempeña su mandato acompañó en 2008 a los hombres y mujeres de campo del territorio norte de Buenos Aires.

En 2011 invitó a Ernesto Sanz para el lanzamiento de su candidatura, haciendo lo propio para su reelección en el cargo de Intendente.

Luego de un ajustado recuento logró imponerse frente al candidato del FpV Mauro Poletti por 57 votos quien solicitó la apertura de las urnas, habiendo sido denegada por la Justicia Electoral.

En 2015 no alcanzó un cuarto mandato, y esta vez sí perdió ante el representante del FpV, Mauro Poletti.

Entre 2016 y 2020 fue representante del Poder Ejecutivo bonaerense en el Ente autárquico Plan COMIRSA, de promoción del Parque Complejo Industrial Ramallo – San Nicolás.