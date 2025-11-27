La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la nueva Ley de Fomento Audiovisual, una norma histórica que declara al sector como actividad productiva, estratégica y de interés público. El proyecto —largamente reclamado por el sector— busca impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y el acceso a la cultura en todo el territorio bonaerense.

La iniciativa fue presentada por Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, y retoma años de trabajo de la Multisectorial Audiovisual, que venía reclamando una política integral para fortalecer el ecosistema audiovisual bonaerense.

La ley incorpora una definición amplia y moderna de la industria, que incluye ficción, documental, animación, videojuegos y tecnologías inmersivas como la realidad virtual. También crea un Fondo de Fomento Audiovisual, destinado a incentivar inversiones y promover la contratación de técnicos, artistas y equipos bonaerenses. Además, prevé la protección, preservación y difusión del Patrimonio Audiovisual de la Provincia.

El senador bonaerense Emmanuel Santalla celebró la aprobación y sostuvo que la norma “es un reconocimiento a nuestros cineastas, técnicos y artistas, pero también una herramienta concreta de desarrollo económico”. Resaltó que declarar a la actividad como industria productiva “genera un marco de certeza para atraer inversiones, crear fondos de fomento y multiplicar el empleo de calidad en toda la Provincia”.

Con esta aprobación, la Provincia de Buenos Aires suma una herramienta clave para consolidarse como polo de producción de contenidos, potenciar el talento local y fortalecer una industria cultural que genera desarrollo, identidad y soberanía.

