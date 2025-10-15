Walter Martello

Nació en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 9 de agosto de 1963. Es Maestro Mayor de Obras. Tiene una Diplomatura en Abordajes Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.

Entre 1992 y 1994 fue Secretario Legislativo Concejo Deliberante Esteban Echeverría. En 1991 es candidato a concejal suplente por la UCR y asume para el año 1994 hasta 1995.

En 1997 es electo Concejal por la Alianza, y reelecto en 1999. Entre 2001-2003 fue Vicepresidente Concejo Deliberante Esteban Echeverría y entre 2002-2003. Presidente Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo.

En 2003 es candidato a Intendente por el ARI en Esteban Echeverría. Entre 2003 y 2005 es Prosecretario Legislativo Bloque de Diputados ARI de la Pcia. De Buenos Aires.

En 2005 es electo Diputado Provincial por el ARI, hasta 2009, cuando es reelecto. Entre 2009 y 2011 fue vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En 2014 abandona la CC-ARI y se suma al Frente Renovador.

En diciembre de 2016 fue designado por la Legislatura como Defensor del Pueblo adjunto bonaerense, con mandato 2017-2022. Fue reelecto para el período 2022-2027.

Fue nombrado en agosto de 2022 como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), pidiendo licencia como Defensor adjunto.

Publicaciones: