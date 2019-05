El cardenal primado y Arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, brindó el mensaje en el tradicional Tedeum donde propuso un "gran pacto nacional" iniciativa similar a la de los"diez puntos" que en los últimas semanas impulsó el oficialismo. También se refirió a las próximas elecciones presidenciales.

"El verdadero poder es el servicio a los demás. El cardenal Bergoglio cuando estaba entre nosotros, para alguna de estas fechas, nos decía el poder tiene sentido si está al servicio del bien común", dijo Poli, ante funcionarios, diplomáticos y representantes de otros credos religiosos.

En cuanto a las elecciones, el arzobispo refirió que comienza en este periodo "una logística propagandística que invade hasta la misma paz de los hogares. Se habla de estrategias, armado, frente, nuevos espacios con conocidos dirigentes. Son las reglas de nuestra democracia que invitan a un futuro mejor".

"En este cuadro aparecen las empresas que miden intenciones de votos. Otras comunican y crean subjetividades denostando y descalificando a hombres y mujeres de un lado y otro generando dudas sobre su moralidad para el cargo que aspiran. No pocas veces sus impactos mediáticos logran instalar confusión y desaliento", subrayó.

Y agregó: "Mientras tanto el ciudadano de a pie no resigna su derecho porque votar es hacer y construir nuestra propia historia. Es poner el hombro para que como pueblo no se nos considere solamente en las urnas sino el gran protagonista y actor en la reconstrucción de la patria",

Poli remarcó que aún "permanecen en tiempo cuestiones del Estado sin resolver". "No será el momento de ir a un gran pacto nacional con mirada amplia y generosa, que no sea funcional ni coyuntural, dejando de lado mezquinos intereses sectoriales", ahondó.

"Se trata de una propuesta superadora de todo partidismo y fracción, con la conciencia de que la unidad prevalace sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es más que la parte", indicó el religioso, al tiempo que señaló que la misma debe convocar "a los principales actores de la política, que sean capaces de generar una cultura del encuentro, reunidos en una mesa de diálogo que acentúe las coicidencias y no tanto las diferencias".

No obvió los altos índices de pobreza, siempre en la agenda de la Iglesia, y recordó que hay una "tercera parte de pobres que nos duele a todos". También dijo sobre esta convocatoria: "Un gran pacto de honor, capaz de una dirigiencia que transmita esperanza en nuestro pueblo, trazando puentes fraternos en nuestra sociedad que no está hecha para la división y no se acostumbra a vivir en la confrontación". "A nuestro pueblo lo asiste la virtud de la esperanza. Siempre y a pesar de todo, apuesta a un mañana mejor", resaltó.