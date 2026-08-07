La Noticia 1

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Política
Ecuador: Milei y Noboa sellaron acuerdos en comercio, defensa y justiciaLos presidentes encabezaron este jueves en Quito la firma de una serie de pactos bilaterales con los que Argentina y Ecuador buscan fortalecer su relación estratégica en áreas como “comercio, defensa, justicia, transporte aéreo y energía”.
Política
Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentinaLos jefes municipales bonaerenses marcharon frente al Congreso de la Nación en defensa de la soberanía, los recursos estratégicos y el futuro de la Argentina, reafirmando su compromiso con un proyecto de país basado en la producción, el trabajo, el federalismo y el desarrollo nacional.
Política
Incidentes y represión frente al Congreso durante el debate de Inviolabilidad de Propiedad PrivadaLas fuerzas de seguridad reprimieron con gas pimienta y camiones hidrantes. Los manifestantes marcharon al Palacio Legislativo mientras el Senado debate el proyecto de Ley. Al menos una decena de detenidos.
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El radical bonaerense Abad se pronunció en contra de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privadaMaximiliano Abad si bien se posicionó en que "defender la propiedad privada es determinante para condiciones para la inversión", ello "no implica acompañar cualquier disposición". "Las inversiones extranjeras no van a venir solamente porque se flexibilice una ley o porque se conceda beneficios extraordinarios", sostuvo.
Política
Provincia aprobó una transferencia de $7.500 millones para Aguas Bonaerenses: Por qué motivoLa asistencia financiera para la empresa estatal de agua y cloacas sostendrán el plan de inversiones entre julio y septiembre. Así lo estableció un decreto publicado en el Boletín Oficial.
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