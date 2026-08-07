La Noticia 1

Política

Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentina

Los jefes municipales bonaerenses marcharon frente al Congreso de la Nación en defensa de la soberanía, los recursos estratégicos y el futuro de la Argentina, reafirmando su compromiso con un proyecto de país basado en la producción, el trabajo, el federalismo y el desarrollo nacional.