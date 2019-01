Agustín Canapino, el piloto de la ciudad de Arrecifes a bordo del Cadillac N°50 del equipo argentino privado Juncos Racing, llegó en el puesto 8° de la clase DPI y 30° en la grilla general de las 24 Horas de Daytona, disputadas desde el sábado y que finalizó este domingo, en el circuito de Estados Unidos. La carrera fue ganada por Fernando Alonso, el exFórmula 1 con un Cadillac que compartió equipo con los corredores Jordan Taylor, Renger van der Zande y Kamui Kobayashi.

El Cadillac del equipo integrado por el argentino finalizó la carrera con el piloto Rene Binder al mando. Pese a los inproblemas eléctricos en el auto, cruzó la línea de meta de la exigente carrera de resistencia que estuvo interrumpida en dos etapas por las intensas lluvia. La última vez fue detenida cuando faltaban, aproximandamente, una hora para que se cumplan las 24 horas reglamentarias.

“Estaba recuperándome, listo para terminar la última parte. Iba a ser la última parte de la carrera. Estaba dolorido de la espalda por el tema de la butaca. No esperábamos que me pase esto, pero me pasó. Igualmente iba a poder terminar la carrera y no se pudo. Cuando estaba manejando Binder hubo bandera roja y todo se canceló por la terrible lluvia”, expresó el Titan en una de los intercambios de piloto.



Y destacó: “Arrancamos con problemas, después pasaron muchas cosas. Cuando pudimos estar arriba del auto se giró muy rápido al ritmo de los mejores, descontándole a la punta por momentos. Más allá que no pudimos pelear por un gran resultado por los problemas, se pudo terminar, se pudo llegar al final. Una gran experiencia, un gran aprendizaje y un gran resultado acá en Daytona”.

Por su parte, Canapino agradeció a quienes lo apoyaron en su primera experiencia en las 24 horas de Daytona y destacó la oportunidad que tuvo de participar en una de las pruebas más duras del mundo del automovilismo.

La leyenda llamada Alonso

El triunfo en estas 24 Horas fue para el Cadillac número 10 de Fernando Alonso, que hasta el año pasado corría con la escudería Mc'Laren en la maxima categoría internacional del automovilismo mundial donde se coronó bicampeón en 2005 y 2006. El asturiano también ganó las 24 Horas de Le Mans de 2018, y fue subcampeón de Fórmula 1 en 2010, 2012 y 2013.



Al podio de Daytona el español subió junto a sus compañeros de eequipo Jordan Taylor, Renger van der Zande y Kamui Kobayashi. Como escolta llegó el auto de Felipe Nasr, Eric Curran y Pipo Derani. El podio fue completado por el Acura de Alexander Rossi, Helio Castroneves y Ricky Taylor.