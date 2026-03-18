Mar del Plata conserva un lugar especial en el imaginario turístico argentino. Para algunos es el destino clásico de las vacaciones de verano; para otros, un refugio costero que vale la pena visitar durante todo el año. Lo cierto es que esta ciudad combina playa, historia urbana, gastronomía y propuestas culturales con una intensidad poco habitual en el litoral bonaerense.

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¿Cómo llegar a la ciudad desde Buenos Aires y otras provincias?

Mar del Plata se encuentra a poco más de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Esa distancia relativamente corta hace que muchos viajeros elijan el colectivo como una alternativa cómoda para llegar al destino.

Los pasajes a Mar del Plata suelen ofrecer múltiples horarios diarios desde la terminal de Retiro y desde distintas ciudades del país. Empresas como Plusmar, Ruta Atlántica, Flecha Bus, Platabus y Tony Tur operan servicios hacia la ciudad durante todo el año, con diferentes categorías que incluyen semicama, cama y opciones ejecutivas.

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El trayecto suele durar entre cinco y seis horas, dependiendo del servicio elegido y del tránsito en la ruta. Muchos viajeros optan por los servicios nocturnos para llegar temprano por la mañana y empezar el día directamente en la costa.

1- Recorrer las playas más emblemáticas de la ciudad

Playa Bristol es probablemente la más conocida. Está ubicada frente al centro y, durante el verano, concentra gran parte del movimiento turístico. Familias, grupos de amigos y vendedores ambulantes forman parte de una postal clásica que se repite desde hace décadas.

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Un poco más hacia el sur aparece Playa Varese, protegida por escolleras que reducen el oleaje. Ese detalle la vuelve especialmente atractiva para quienes buscan aguas más calmas. Además, cuenta con un entorno urbano agradable y una buena oferta de servicios.

Si la idea es escapar de las zonas más concurridas, muchas personas optan por las playas del sur. Sectores como Punta Mogotes o las playas cercanas al Faro suelen ofrecer más espacio y un ambiente algo más relajado.

Incluso fuera del verano, caminar por la costa tiene su encanto. El sonido del mar y el viento del Atlántico generan un clima particular que muchos viajeros valoran tanto como los días de sol.

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2- Conocer el Torreón del Monje y la historia costera

Entre los edificios históricos de Mar del Plata, el Torreón del Monje ocupa un lugar especial. Construido a comienzos del siglo XX sobre una formación rocosa frente al mar, se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos de la ciudad.

El lugar funciona actualmente como espacio gastronómico y mirador natural. Desde sus terrazas se obtiene una vista panorámica de la costa que resulta especialmente atractiva al atardecer.

La zona que lo rodea también invita a caminar. Desde allí se puede continuar el paseo hacia la escollera norte o recorrer el Boulevard Marítimo, una avenida costera que conecta varios puntos turísticos.

Más allá de las fotos típicas, el Torreón refleja una etapa de crecimiento de la ciudad vinculada al turismo aristocrático de principios del siglo pasado, cuando Mar del Plata comenzó a consolidarse como balneario de referencia en Argentina.

El puerto de Mar del Plata tiene un movimiento constante. Barcos pesqueros, lobos marinos descansando en los muelles y restaurantes especializados en pescados forman parte del paisaje cotidiano.

Uno de los atractivos principales del lugar es la posibilidad de probar productos recién salidos del mar. Restaurantes y cantinas ofrecen platos clásicos como rabas, corvina, merluza o paella.

Muchos visitantes se acercan también para observar a los lobos marinos que suelen congregarse cerca de los muelles. Su presencia es casi permanente y se convirtió en uno de los atractivos curiosos del puerto.

Además, el área tiene ferias, locales de recuerdos y algunos paseos donde es posible caminar sin apuro mientras se observa el movimiento de los barcos.

4- Surf y deportes en la costa atlántica

Las olas del Atlántico sur convirtieron a Mar del Plata en uno de los principales puntos del surf en Argentina.

Playas como Playa Grande reúnen a surfistas durante todo el año. Incluso en invierno es común ver deportistas entrando al agua con trajes de neoprene, aprovechando las condiciones del mar.

La ciudad cuenta con escuelas de surf que ofrecen clases para principiantes. Para quienes nunca practicaron este deporte, puede ser una experiencia distinta durante el viaje.

Además del surf, la costa también es escenario de otras actividades como skate, ciclismo y running. Los paseos costeros y parques cercanos suelen ser elegidos por quienes prefieren mantenerse activos incluso durante las vacaciones.

5- Escaparse a Sierra de los Padres

A unos 25 kilómetros de Mar del Plata se encuentra Sierra de los Padres, una zona serrana que funciona como escapada natural para quienes desean alejarse un poco del ambiente urbano.

El paisaje cambia de manera notable. Colinas verdes, caminos rurales y miradores ofrecen una experiencia diferente a la del clásico paseo costero.

Uno de los puntos más visitados es la Gruta de los Pañuelos, un sitio religioso ubicado entre rocas donde muchos visitantes dejan pañuelos atados como símbolo de promesas o deseos.

El área también tiene restaurantes campestres, casas de té y pequeños mercados regionales. Es un buen lugar para pasar una tarde tranquila, caminar o simplemente disfrutar del paisaje.

6- Probar la gastronomía típica marplatense

Además de los platos de pescado, Mar del Plata también tiene una tradición gastronómica que va mucho más allá del mar. Dulces, cafés históricos y propuestas artesanales forman parte de la experiencia de recorrer la ciudad.

Entre los emblemas locales aparecen los alfajores marplatenses. Varias marcas históricas elaboran estas versiones que combinan capas de masa suave, dulce de leche y cobertura de chocolate. Algunas fábricas permiten recorrer sus locales o comprar directamente en sus tiendas, lo que suele convertirse en una parada obligada antes de regresar a casa.

La oferta gastronómica se completa con cervecerías artesanales, pizzerías tradicionales y cafés que forman parte de la historia urbana de la ciudad. Algunos bares mantienen todavía la estética de otras décadas, con mobiliario clásico y cartas que casi no cambiaron con el paso del tiempo. Sentarse un rato en uno de esos lugares puede ser una buena pausa entre caminatas por la costa y recorridos por el centro.

Una forma simple de organizar el traslado

Cuando el destino es Mar del Plata, resolver el traslado con anticipación suele ser una buena decisión. Elegir el horario que mejor se adapte al itinerario y asegurar el asiento permite organizar el viaje con mayor tranquilidad, especialmente en fines de semana largos o durante la temporada alta.