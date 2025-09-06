En la previa de la Copa Davis, "Cebolla" alcanzó su segundo título de Grand Slam junto a Marcel Granollers al imponerse a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.

Tras la victoria, el marplatense Zeballos tuvo palabras de reconocimiento para sus rivales que pelearon cada punto: “Fue una batalla asombrosa. Es muy difícil cuando, en este tipo de partidos, hay un ganador y un perdedor, porque realmente lo merecimos los dos. Felicitaciones a nuestros rivales, honestamente". Zeballos-Granollers llegaron a la recta final del set definitorio con tres match points en contra, pero ganaron siete puntos consecutivos para llevarse ese parcial y también para quebrar el saque de sus rivales. Eso les permitió definir con su servicio para el 7-5 final.

Granollers and Zeballos clinch the US Open 2025 doubles title, edging past Salisbury/Skupski in a thrilling three-set battle! pic.twitter.com/qzkqk4iCO5 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Con trofeo en mano, se refirió a su compañero y a lo que atravesaron juntos en los últimos días: “Fue impresionante la multitud de personas que estuvo aquí mirando la final. Le agradezco a Marcel por estas dos semanas y especialmente por el tiempo que pasamos fuera de la cancha”.

De esta manera, el marplatense se metió en el selecto grupo de los argentinos con dos títulos de Grand Slam, sumado al obtenido a mediados de año en el polvo de ladrillo de París, donde conquistaron Roland Garros.

La próxima gran cita para Zeballos será la Selección Argentina de Copa Davis, donde el equipo conducido por Javier Frana irá en búsqueda del pase al Final 8 de Boloña que se disputará en noviembre. Para llegar a esa instancia, deberán superar en los Playoffs a Países Bajos. Zeballos hará dupla junto a Andrés Molteni. Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry completan la nómina.

