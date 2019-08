Fiel a su estilo duro y frontal, el ex precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires volvió a ratificar su respaldo al Frente de Todos. No obstante, le advirtió al postulante a la Presidencia: "Queremos un Gobierno peronista, no un Frepasito. La gente no votó por moderación, votó por hambre. Es una burla a nuestros presos políticos que usted se junte con Magnetto o le dé una entrevista a Majul. No nos gusta ver a nuestro Presidente con los enemigos de la Patria. Queremos un Presidente con coraje. No nos reconciliamos con los enemigos de la Patria". Además pidió que Mauricio Macri se vaya de la Rosada cuanto antes.