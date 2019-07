En Ezeiza, durante la madrugada de este domingo, se vivieron momentos de tensión cuando Aerolíneas Argentina demoró su salida hacia Rosario de vuelos provenientes de Europa y luego finalmente los canceló. En principio las salidas se retrasaron por niebla en la ciudad santafesina, pero luego se suspendieron por cuestiones operativas.

A su vez, en el Aeropuerto de Rosario, también hubo malestar cuando la empresa nacional demoró sus salidas hacia Capital y Mendoza en función de la niebla. "La gente que brinda información de Aerolíneas nos aseguró que los vuelos iban a salir, que no se iban a cancelar por nada del mundo, y tres minutos después los cancelaron, son un desastre", explicó una familia indignada a LaNoticia1.com.

"Acabamos de perder excursiones en Mendoza, días de alojamiento, y ahora nos ofrecen irnos a Buenos Aires (en colectivo y pagándolo nosotros) y salir desde ahí, o esperar hasta mañana a las 15.00, donde vamos a volver a perder el día de vacaciones, ya que cuando arribemos va a ser tarde", agregaron.

Desde Aerolíneas explicaron que por la niebla los aviones no podían llegar o salir del Aeropuerto de Rosario, y por eso vuelos programados para las 9.00 se retrasaron. Lo inexplicable es que después de las 10.30, cuando decidieron cancelar los vuelos la niebla había desaparecido.

Aeropuerto de Rosario entre las 10.30 y 11.00 de este domingo, sin vestigios de niebla. Foto: LaNoticia1.

La empresa, de este modo se desligó de toda responsabilidad. Los pasajeros reclamaron el pago de alojamiento hasta la jornada próxima o el abono del traslada a Buenos Aires, pero la respuesta fue que como el problema era la niebla, no se hacían cargo de nada. La indignación creció al ver que la niebla ya había desaparecido, y que la palabra de la firma parecía ser una excusa para desligarse del problema. "La niebla no es un fenómeno eterno, ellos saben que, como máximo, a media mañana desaparece, no sé por qué tenían que cancelar los vuelos y dejarnos a todos a pie", se quejó otro usuario mientras formaba una larguísima cola para reclamar su pasaje.

Por otro lado, Flybondi no se quedó atrás. Un vuelo que debía salir el viernes a por la tarde de Iguazú con destino a El Palomar, fue retrasado varias veces, hasta que salió al día siguiente. Luego, no aterrizó en dicha localidad bonaerense y fue derivado a otros aeropuertos. El viaje concluyó en Rosario, y luego retomaron vuelo pero no pudieron llegar al objetivo, y terminaron en Córdoba a pesar de que podían haber descendido en Ezeiza y Aeroparque. Después de varios problemas más, como la falta de aviones para llevar a todos los pasajeros, y con más de 36 horas de demora, el avión arribó a El Palomar proveniente de Iguazú (un viaje que demora alrededor de una hora y 30).

MENTIROSOS.El FO5101 tenia que salir de Iguazú a Bs As el 12/07 a las 16 hs. Nos reprogramarona para las 22.40 y despues para las 2.15. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto nos enteramos que habian cancelado los vuelos de la mañana y mediodia para juntarlos con nosotros https://t.co/UhkgpwrYhU — Esteban N. Román G. (@10Estebannrg) 14 de julio de 2019

Jetsmart se sumó, por su parte, a los problemas. En Neuquén se registró uno de los inconvenientes, donde la low cost hizo esperar durante 9 horas a 150 pasajeros para despegar rumbo a Buenos Aires para luego terminar cancelando el vuelo.

Además, también en El Palomar se generaron problemas con demoras y cancelaciones. Usuarios denunciaron falta de información y malos tratos por parte de la empresa.

Evidentemente, las líneas low cost (incluida las nuevas políticas de Aerolíneas Argentinas para competir con el resto, como quitar equipaje y servicio de a bordo) no están generando los resultados esperados en el país.